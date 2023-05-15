Piyasalar uçuşta: Dolar, Euro ve altından yeni zirve!

Türkiye dün sandık başına giderken TBMM'de aritmetik değişti ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50+1 oy oranına ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalmış oldu. Piyasalar da yeni haftaya işte bu haberle başladı... İşte 15 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oy oranına resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hiçbir aday ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı için Türkiye 15 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceği kesinleşti. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.Cumhurbaşkanlığı seçimi için "belirsizliğin devamını" piyasalar bugün itibariyle fiyatlamaya da başladı.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor. Dolar TL geçen haftanın son işlem gününde 19,6265 TL'yi görerek yeni bir zirveye daha imzasını atmıştı. 14 Mayıs seçimlerinin kesinleşmemiş sonuçlarının ardından yeni işlem gününde de 16,6626 TL'yi gören Dolar kuru yeni bir rekora imzasını attı.

2'nci turun ilk etkisi: Türkiye'nin risk priminde sert artış

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında yatay bir görünüm izlenirken, risk primi ise sert bir yükseliş kaydetti. Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puana kadar çıktı. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,61 TL'den başlayan Dolar 19,66 TL 'den,

21,40 TL'den başlayan Euro 21,41 TL 'den,

25,12 TL'den başlayan Sterlin 24,59 TL 'den,

14,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,50 TL 'den işlem görüyor. Geçen hafta Cuma günü Dolar 19,57 TL'den, Euro 21,38 TL'den, Sterlin 24,60 TL'den, Japon Yeni ise 15.12 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.013 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.018 Dolar 'dan,

1.270 TL'den başlayan Gram altın 1.276 TL 'den,

2.425 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.425 TL 'den,

10.103 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 10.103 TL 'den,

15,13 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,23 TL 'den fiyatlanıyor.



Geçen hafta Cuma günü Ons altın 2.020 Dolar'dan, Gram altın 1.272 TL'den, Çeyrek altın 2.363 TL'den, Cumhuriyet altın 9.656 TL'den, Gram Gümüş ise 15,37 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 250 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 393 Dolar'dan,

1,827 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.827 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,50 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,40 Dolar'dan işlem görüyor.