Piyasalar yine ''kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın baş döndürüyor

Piyasalardaki çalkantılı seyir devam ediyor. Hafta başından bu yana bir yukarı bir aşağı hareket eden altında sert bir düşüş geldi. FED'ten gelen "faiz artacak" açıklamasının ardından işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar ne kadar yükselecek bilinmiyor fakat 2021 yılının son aylarında ekonomik belirsizlikler, TL’de yaşanan kayıplar enflasyonun patlamasına neden olmuştu. Pandeminin ardından savaşın başlamasıyla TL'deki kaybı giderek artırıyor. Küresel piyasalarda dolar, FED'ten gelen "faiz arttırımı" mesajı sonrasında yeniden hareketlendi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi. Tüketici güven endeksi nisanda azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 67,3 değerini aldı. İşte piyasalarda son durum... Dolar, Euro ve Sterlin Güne 14,71 TL'den başlayan Dolar 14,74 TL'den, 15,96 TL'den başlayan Euro 15,95 TL'den, 19,17 TL'den başlayan Sterlin ise 19,01 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,70 lira, avronun satış fiyatı ise 15,98 lira olmuştu. Altın ve gümüş Onsu 1.933 dolar olan altında, gram altın 914/915 TL, çeyrek altın 1.472/1.473 TL, Cumhuriyet altını ise 6.057/6.058 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 11,50 TL'den fiyatlanıyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 545, Ethereum 3 bin 12 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 107,12 dolar Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,12 dolardan işlem görüyor. Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,56 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte ABD'de olası faiz artışları, Çin'de Covid-19 artışı nedeniyle karantina başlatılması ve zayıf küresel büyüme etkili oldu.