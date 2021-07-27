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Piyasalar zirveye yapıştı! Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasalar zirveye yapıştı! Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasalar bayram tatilinin ardından yeniden zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte dolar, euro ve altındaki son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kurban Bayramı öncesi açıklanan yüzde 19'luk faiz oranını sabit tutma kararının ardından 8.60 bandının altına inen dolar kurunda haftanın ilk işlem günü hareketlilik sürüyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,57 TL'den, Euro 10,10 TL'den, Sterlin ise 11,82 TL'den işlem görüyor. Dün piyasaların açılışıyla birlikte 8,60'ın üzerine atak yapan dolar/TL, kademeli olarak yeniden son haftaların denge seviyeleri olan 8,55'e doğru çekilmişti.

Dolar endeksi 92,60, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 374,66 seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.93 TL'ye gerilerken, onsu 1.796 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 491/495, çeyrek altın 796/812, Cumhuriyet altını ise 3.275/3.310 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren kripto para piyasalarında dün yaşanan yükseliş de yerini düşüşe bıraktı. Bitcoin 37 bin 143 dolardan Ethereum ise 2 bin 196 dolardan işlem görüyor.

 

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