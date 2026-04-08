Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor!

Küresel piyasalar 7 Nisan sabahına tarihi bir haberle uyandı! ABD, İsrail ve İran arasındaki 14 günlük ateşkes mutabakatı, brent petrol fiyatlarını hızla aşağı çekerken güvenli liman altın ve riskli varlıklar olan kripto paralarda yükselişi tetikledi. Hürmüz Boğazı’nın ticarete açılmasıyla enerji endişeleri azalırken, yatırımcılar "kalıcı barış" senaryosunu fiyatlamaya başladı. İşte ons altından bitcoine, dolar kurundan petrole saat 07:30 itibarıyla piyasalarda son durum...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesi duyurması, piyasalarda belirsizlik bulutlarını dağıttı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli trafiğe açılacak olması, enerji piyasalarında beklenen "arz şoku" korkusunu dindirdi. Petrol fiyatları hızla geri çekildi Savaş gerilimiyle 100 dolar sınırını zorlayan Brent Petrol, ateşkes haberiyle birlikte hızla irtifa kaybederek 97,29 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar, sevkiyat yollarının açılmasının enflasyonist baskıyı azaltacağını öngörüyor. Altın ve kriptoda "Savaş Sonrası" yükselişi Genellikle belirsizlik dönemlerinde yükselen altın, bu kez barışın getirdiği küresel rahatlama ve doların bazı pariteler karşısındaki duruşuyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 4.805 dolara ulaşarak rekor tazelerken, kripto para piyasası da risk iştahının artmasıyla Bitcoin öncülüğünde 71 bin dolar barajını aştı. İşte saat 14:00 itibariyle piyasalarda son durum: Dolar: 44,52 TL

Euro: 52,08 TL

Sterlin: 59,89 TL Ons altın: 4.784 Dolar

Gram altın: 6.848 TL

Çeyrek altın: 11.278 TL

Cumhuriyet altını: 44.430 TL Gram gümüş: 109,97 TL Brent petrol: 96,94 Dolar Bitcoin: 71.500 Dolar

Ethereum: 2.244 Dolar Haber Haber3.com Haber Merkezi