  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor!

Piyasalarda ateşkes baharı! Petrol çakıldı, altın, gümüş ve Bitcoin zirveye koşuyor!

Güncelleme:

Küresel piyasalar 7 Nisan sabahına tarihi bir haberle uyandı! ABD, İsrail ve İran arasındaki 14 günlük ateşkes mutabakatı, brent petrol fiyatlarını hızla aşağı çekerken güvenli liman altın ve riskli varlıklar olan kripto paralarda yükselişi tetikledi. Hürmüz Boğazı’nın ticarete açılmasıyla enerji endişeleri azalırken, yatırımcılar "kalıcı barış" senaryosunu fiyatlamaya başladı. İşte ons altından bitcoine, dolar kurundan petrole saat 07:30 itibarıyla piyasalarda son durum...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesi duyurması, piyasalarda belirsizlik bulutlarını dağıttı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli trafiğe açılacak olması, enerji piyasalarında beklenen "arz şoku" korkusunu dindirdi.

Petrol fiyatları hızla geri çekildi

Savaş gerilimiyle 100 dolar sınırını zorlayan Brent Petrol, ateşkes haberiyle birlikte hızla irtifa kaybederek 97,29 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar, sevkiyat yollarının açılmasının enflasyonist baskıyı azaltacağını öngörüyor.

Altın ve kriptoda "Savaş Sonrası" yükselişi

Genellikle belirsizlik dönemlerinde yükselen altın, bu kez barışın getirdiği küresel rahatlama ve doların bazı pariteler karşısındaki duruşuyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 4.805 dolara ulaşarak rekor tazelerken, kripto para piyasası da risk iştahının artmasıyla Bitcoin öncülüğünde 71 bin dolar barajını aştı.

İşte saat 14:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 44,52 TL
Euro: 52,08 TL
Sterlin: 59,89 TL

Ons altın: 4.784 Dolar
Gram altın: 6.848 TL
Çeyrek altın: 11.278 TL
Cumhuriyet altını: 44.430 TL

Gram gümüş: 109,97 TL

Brent petrol: 96,94 Dolar

Bitcoin: 71.500 Dolar
Ethereum: 2.244 Dolar

Altın, dolar, borsa, mevduat... En çok kazandıran yatırım aracı belli olduAltın, dolar, borsa, mevduat... En çok kazandıran yatırım aracı belli olduHaber

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar''
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes kabul edildi 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Ata Demirer ''sincabi beslenme'' formülünü verdi! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi bir motosiklet sürücüsünü bıçakladı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda intihar! Seferler durdu, istasyon kapatıldı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Akaryakıtta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! Motorin 85 TL'yi aştı! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Gıdada fahiş fiyata suçüstü: Vatandaşa 200 TL'ye satıyorlardı, alım fiyatları şoke etti! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Reytinglerde yükselişe geçen dizide izleyiciyi üzecek ayrılık! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Ahmet Çakar'dan Göztepe - Galatasaray maçı için skandal iddialar! Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz'' Survivor'un güzel isminden erkekleri kızdıran sözler: ''Siz basitsiniz, biz zoruz'' Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem! Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon... Elektronik eşya satışında yeni dönem!
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Akılalmaz tapu dolandırıcılığı: Sahte TC kimlik no ile binlerce tapu başkalarına transfer edildi! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda! Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Emekli uzman çavuş eşini ve bir kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Osmaniye'de sel felaketinden acı haber! 2 kişi öldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılmaz halde! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! Dilan Polat ile Engin Polat birbirine girdi; hakaretler havada uçuştu! İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı İhbara giden polisler olay yerine varınca neye uğradığını şaşırdı Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Uyuşturucu soruşturmasından gözaltına alınan ünlü isimden çok sert açıkama Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu