Piyasalardaki ''kıpır kıpır'' yükseliş sürüyor: Dolar, Euro ve altında son durum

Yeni haftaya da Türk Lirası'na karşı yükselişle başlayan piyasalarda tedirgin eden seviyelerdeki seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum...

2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran piyasalar Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımlarıyla sakinlemişti. Ancak 2022 yılına da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan hem döviz hem de emtia piyasalarında ibre hala yeşil ve kritik seviyenin üstündeki yükseliş devam ediyor.

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

Enflasyonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,85 TL'den, Euro 15,70 TL'den, Sterlin ise 18,84 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6640 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.805 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 796/803, çeyrek altın 1.291/1.319, Cumhuriyet altını ise 5.314/5.373 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,04 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 745 dolardan, Ethereum ise 3 bin 110 dolardan fiyatlanıyor.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.



Cari işlemler kasım ayında 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2020 yılının kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Kasım 2021 döneminde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD tahvil getirisi 2 yılın zirvesinde

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.80’e ulaşarak iki yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizleri şu dakikalarda 1.76 seviyesinde bulunuyor.