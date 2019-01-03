PKK'daki çöküşün fotoğrafı ! 73 teröristen sadece 2'si hayatta

Türkiye'de hükümet 2014'te silahların bırakılması için çözüm sürecinin başlatılmasının ardından yurt içindeki PKK'lı teröristler Kandil'deki örgüt kamplarına geçti. Tunceli, Sivas ve Karadeniz kırsalından çekilen ve Dersim grubu olarak bilinen, 17'si İran, Irak, Suriye uyruklu 73 terörist, Kandil'deki kampta şova dönüştürdükleri bir açıklama yaparak toplu fotoğraf çektirdi. Grup adına metni ise terör örgütü PKK Yürütme Konseyi üyesi olan, Kandil'de Selahaddin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile görüşen Delal kod adlı Hülya Eroğlu okudu. Yanında da eski Dersim saha sorumlusu Baver kod adlı Süleyman Şahin ve eski Botan sahası kadınlar sorumlusu Gülistan kod adlı terörist oturuyordu.

DÖRT YILDA 66'SI ÖLDÜ

Ancak örgüt zaman içinde bomba ve silah eğitiminden geçirdiği teröristlerden 30'unu yeniden Tunceli kırsalına, bir kısmını 7'şerli gruplar halinde Karadeniz, Erzurum, Bingöl kırsalına, kalanları da Irak'ın Sincar bölgesi ve Suriye'ye YPG saflarına gönderdi. Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre, aradan geçen 4 yıllık süreçte ise istihbarat birimlerinin, teslim olan teröristlerin teşhisleri, ölü ele geçirilen teröristlerin kimlik bilgileri, DNA eşleşmesi, yüz tarama sistemi ve alınan istihbaratlarla yürüttükleri teknik çalışmalar sonucu bu fotoğraf karesindeki teröristlerden 66'sının, farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında öldürüldükleri, 2'si kadın 5 teröristin de teslim oldukları belirlendi. İçişleri Bakanlığının 4 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan Eroğlu, geçen yıl Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde yanındaki 15 teröristle birlikte öldürülmüştü. Eroğlu'nun yanında bulunan Şahin ile Gülistan kod adlı teröristin ise hayatta olduğu belirlendi.