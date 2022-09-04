PKK'lı canlı bomba yakalandı, Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu paylaşımı olay oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eli kanlı terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığındaki canlı bombasının yakıldığını "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha" diyerek açıkladı.

Yunanistan'da eğitim alan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK' mensubu canlı bomba İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan “Delil” kod adlı Tanrıkulu’nun İstanbul’da yakalandığı belirtildi.

Teröristin yakalandığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen, Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada da, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı” denildi. (İHA)