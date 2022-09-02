PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmasından sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun sonucunda TBMM'de yapılan oylamada Semra Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK'lı Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.