PKK'nın bombacısı ve suikastçısı yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü çevresinde keşif yaparken, yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kadın PKK'lının ifadeleri doğrulsunda harekete geçen güvenlik güçleri, çeşitli eylemlerde bulundukları belirtilen 2 PKK'lı teröristi daha düzenlenen operasyonla yakaladı. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan da 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK'nın suikastçaları ve bombacıları oldukları belirtilen B.B. ve S. P. adlı 2 PKK'lı yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLER YAKALANDI

"21.07.217 günü Belediye Kayyumuna eylem yapmak için keşif yaparken yakalanan E.Ç. isimli (K) terör örgütü üyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.B.(K) ve S. P. isimli teröristler bombalı eylem hazırlığında iken Emniyet görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır.

"CİNAYETLERİN SIR PERDESİ ARALANMIŞ OLDU"

Yakalanan terör örgütü mensubu S.P.' den elde edilen bilgiler doğrultusunda terör örgütünün eylemde kullanmak üzere saklamış olduğu 14 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, edinilen diğer bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde işlenen cinayetlerin sır perdesi de aydınlatılmış oldu.