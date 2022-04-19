PKK'nın ininden çıkan HDP'li Semra Güzel çoktan Türkiye'yi terk etmiş

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve hakkında başlatılan soruşturma sonrasında sırra kadem basan HDP'li Semra Güzel Norveç'te ortaya çıktı.

HDP'li Semra Güzel'in 2017'de düzenlenen operasyonda Adıyaman'da etkisiz hale getirilen "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora adılı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve adresinde bulunamayan Semra Güzel'in nerede olduğunu dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de gerçekleştirdiği operasyonda "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirilmişti. Teröristin incelenen telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Kuzey Irak'taki örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntüler sonrasında peş peşe tepkiler gelmiş ve Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ifade vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararıyla ilgili olarak "Bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diye konuşmuştu.

Nerede olduğu bilinmeyen Güzel ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edildi.