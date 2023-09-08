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PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.'' denildi. 

Etiketler pkk zagros tsk terörist
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