PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.
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