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  3. 06 Ağustos 2019 14:12

PKK'ya darbe üstüne darbe ! 14'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine düzenlenen hava herakatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Irak'ın kuzeyinde bir günde 14 terörist öldürüldü.

PKK'ya darbe üstüne darbe ! 14'e yükseldi
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

AA

pkk , milli savunma bakanlığı
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