PKK'ya darbe üstüne darbe: 21 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." denildi.