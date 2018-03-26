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  3. 26 Mart 2018 16:51

PKK/YPG'nin tuzağı bir aileyi yoketti !

Afrin'de YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken tuzakladığı bomba 6 kişilik bir aileyi yoketti.

PKK/YPG'nin tuzağı bir aileyi yoketti !
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frin ilçe merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bombatuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.
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Afrin'de 6 kişilik aile YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu.  6 kişilik Afrinli bir  aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe  merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları  evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana  geldi. Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini  çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile  üyelerine ulaşmaya çalışıyor. TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak  teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

AA

bomba , tuzak , ypg , pkk
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