Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti

Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı.

TOPLAMDA 239 BİN LİRA CEZA

İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.

İşte o çılgın partiden fotoğraflar



