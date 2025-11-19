Polis memuru 16 kilo uyuşturucuyla yakalandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Van'da kiraladığı araçla uygulama noktasında 16 kilo ile uyuşturucu ile yakalanan polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi'nde görev yapan polis memuru M.K., eşi adına kiralanan araçla Siirt'te bağlı Baykan ilçesi de polis uygulama noktasında durdurularak aracında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 16 kilo 3 gram esrar maddesi ile yakalandı. Polis memuru, valilik oluru ile ilk önce görevden uzaklaştırıldı, ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Batman'daki cezaevine gönderildi.

Öte yandan, görev yaptığı bürosundaki masasında Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yapılan aramada poşet içerisinde 318 bin 400 TL ele geçirildi. Bahse konu paraya el konulurken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İHA

