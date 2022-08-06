Polise hakaret eden milletvekili konuştu

Geçtiğimiz yıl aracını durduran polis memurlarına, “şerefsiz” diyen AK Parti milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polislerin bir yıldır görevlerine dönmemesiyle ilgili konuştu.

Mersin’de, geçen yıl 18 Temmuz günü Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin şüpheli araç anonsu üzerine durdurulan araçta AK Parti’li Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz çıkmıştı. Duruma sinirlenen AK Parti'li vekil Yılmaz, polislere, “Şerefsiz” diyerek hakaret edip küfretmiş, 2 polisi açığa alınmıştı. Aradan geçen 1 yıla rağmen hâlâ görevine dönmedi.

Sözcü'den Yusuf Demir'e konuşan AK Parti'li Yılmaz, polislerin açığa alınmasıyla ilgili olarak, "Kurum kendi tasarrufunda kendi işlemlerini yürütüyor. Yani bunların ne açığa alınması, ne şu an devam eden prosedürün benimle hiçbir ilgisi yok. Polis memurlarının kendi kurumları, kendi mevzuatını uyguluyor. Yani bunların benimle bir ilgisi yok. Burada Zeynep Gül Yılmaz değil, başka kim olsaydı da uygulanacak olan mevzuatı uyguluyor kurum. Diğer yandan baktığımızda da yine mevzuat gereği kamu davası devam ediyor. Şahsi bir şikayetim olmadı bugüne kadar" dedi.

Algı operasyonu yapıldığını savunan Yılmaz, "Belli bir kesim sürekli, görüntülerin sadece 1 dakikalık, 30 saniyelik, bir buçuk dakikalık bir kesiti üzerinde algı yapılıyor. Yarım saatte yakın bir kayıt, görüntü… Yani daha beni durdurur durdurmaz, şahsi cep telefonlarıyla kayda başlıyorlar. Yaka ya da tepe kamera falan değil. ama algı yaratmak için belli bir kesim kullanılıyor" diye konuştu.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Önünde Meclis Başkanlığı'nca verilen araç kartı da takılı olduğu halde bu şekilde Anayasa'nın 83'üncü maddesine tamamen aykırı bir hareket. Kendi mevzuatlarındaki maddeleri saymıyorum bile. TCK, CMK'yı saymıyorum bile. Anayasa 83'e göre zaten tamamen vekil boyutunda suç. TCK boyutuna baktığınızda da bakın, görevi kötüye kullanma var, hürriyeti tahdit var, çok fazla maddeden yani işlem görebilirler.

Ama dediğim gibi bu zaten kamu davası açılmış, Erdemli Başsavcılığında… Bir taraftan da kurum yapması gereken işlemleri yapıyor. Benimle hiçbir dahli yok. Benden olay çıkmış durumda. Ama bunu benim üstümden yürütmeye çalışıyorlar. Benim şahsi şikayetim bugüne kadar olmadı."

AK Parti'li Yılmaz, daha önce bir başka ekibin de aracını durdurmaya çalıştığını ancak aracının anonsa uymayarak devam ettiği iddiasını reddetti.

Sözcü