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Polislere taşla saldıran 140 kişi yakalandı

Polislere taşla saldıran 140 kişi yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik görevlilerine taşlı saldırıda bulunan 140 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kayyum kararlarının ardından Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunuldu.

EGM'den yapılan açıklamada güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüpheli'nin yakalandığını duyurdu.

Haklarında adli işlem başlatılan 140 şüpheli ile sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de adli işlemler başlatıldığı açıklandı.

Etiketler Emniyet polis taşlı saldırı gözaltı
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