13 yıl sonra ilk temas: Erdoğan - DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Sırrı Süreyya Önder, ''Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ''örgütü feshetme'' ve ''silah bırakma'' çağrısıyla devam eden yeni süreçte DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk teması bugün gerçekleştirdi.

Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 13.30'da başlayan basına kapalı görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşme tam 1 saat 25 dakika sürdü.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından A Haber'e yaptığı açıklamada, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyet, gazetecilere Cumhurbaşkanı'yla görüşme öncesinde açıklama yaptı. Önder, sürecin geldiği noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Bundan sonrasına ilişkin hem kendi önerilemizi hem de önerilerini paylaşacağız. Hem demokratik siyaset alanı hem barış konusunda bundan sonra hızlı ve nitelikli adımlar devam edecektir" dedi.



Buldan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin önemine değinerek, "Siyasi partilerle, aynı zamanda sivil topum örgütleriyle görüşme yaptık. Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı belki de bu konuda ilk defa görüşlerini ifade edecek. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

13 YIL SONRA İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 13 yıl önce Selahattin Demitaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde bir araya gelmişti.