14 Mayıs'ın en garip vaadi: ''Allah'ın milletvekili olacağız''

Yeniden Refah Partisi’nin Malatya milletvekili adayı Bilal Yıldırım yerel bir televizyon kanalında “Biz Cenab-ı Allah’ın milletvekili olmak istiyoruz yani. Ona talibiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Malatya 1. Sıra milletvekili adayı Bilal Yıldırım Malatya Vuslat adlı televizyon kanalına konuk oldu. Yıldırım, katıldığı program sırasında “Biz Cenab-ı Allah’ın milletvekili olmak istiyoruz yani. Ona talibiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

BİLAL YILDIRIM KİMDİR ?

İstanbul Piliç adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Bilal Yıldırım Ortadoğu pazarında başta Irak olmak üzere seksen beş ülkeye ihracat yapıyor.

Yıldırım, daha önce Yeniden Refah Partisi’nin Malatya İl Başkanı ve Erbakan Vakfı Malatya Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Kendi internet sitesinde, “davasına” ortaokul yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) ortaokul başkanlığı göreviyle başladığını yazan Yıldırım Fazilet Partisi ile Saadet Partisi’nde gençlik kolları başkanlığı görevinde bulunmuş.