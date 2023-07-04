1995 yılında kapanarak CHP'ye katılan SHP geri mi geliyor ?

1995 yılında kapatılarak CHP'ye katılan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin yeniden kurulacağı iddiaları sonrasında eski SHP Başkanı Murat Karayalçın'dan açıklama geldi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. 'CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız' demek ve bunun için bazı isimlere 'kuruculuk görevi' vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, şunları söyledi: "Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden hiçbir ders almadıkları ve “aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar almaya çalışmaları” gerçekten ilginç.. “SHP’yi kuracağım” diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini “birlik içinde” kazanmak zorundayız."

3- CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir.



“CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız” demek ve bunun için bazı isimlere “kuruculuk görevi” vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir.



Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 3, 2023

MURAT KARAYALÇIN'DAN AÇIKLAMA

CHP geleneğinin önemli isimlerinden, eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabınan açıklama yapan Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem" dedi.

Murat Karayalçın, şunları söyledi: "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam."

SHP HAKKINDA

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partiydi.

Aynı kulvarda kurulmuş olan Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin 3 Kasım 1985 tarihinde birleşmesiyle kuruldu.

Partinin amblemi zeytin dallarıyla çevrelenmiş Altı Ok olarak benimsenmişti.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 18 Şubat 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmiş, böylece hukuki varlığı sona erdirmişti.