20 bin hükümlüyü ilgilendiren yargı paketi Meclis'e geliyor

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre; AK Parti 74 maddeden oluşan İkinci Yargı Paketi’ni hazırladı. Pakete son rötuşlar yapılıyor. Biraz daha üzerinde çalışıldıktan sonra Meclis’e sevk edileceği öğrenildi.

İkinci Yargı Paketi’nde genel olarak hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler yer alacak. Hukuk usulünde yargılamaların hızlanması, hukuk yargılamaları anlamında birtakım düzenlemeler olacak.

Edinilen bilgiye göre İkinci Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi yok. İnfaz düzenlemesi ayrı bir paket olarak gelecek. İnfaz düzenlemesinin de üç hafta içinde Meclis’e geleceği belirtildi.

İnfaz düzenlemesinde 6 suç kapsam dışında bırakılacak. Adam öldürme, cinsel istismar, terör, organize suçlar, uyuşturucu, mükerrer suçlar infaz düzenlemesinin dışında olacak. Bunlar yararlanamayacak.

Pakette, kamuoyunda “erken yaşta evlilik” olarak bilinen çocukların cinsel istismar failiyle evlendirildiğinde affedilmesine yönelik düzenleme yer almayacak.

AK Parti’ye göre söz konusu düzenleme, diğer gruplarla müzakere edilerek ve anlaşarak gelebileceğini belirterek, “Diğer siyasi parti grupları da istiyorsa ortak bir önerge ile yapılması gerekiyor. Bu konu kamu vicdanını yaralamamalı” değerlendirmesini yapıyor.

Muhalefette kabul ederse söz konusu düzenleme komisyon sırasında önergeyle teklife girecek. Söz konusu düzenleme “gerçek evlilikler” için olacak. Bir kereliğine çıkacak, kalıcı olmayacak. Geçici bir madde olacak. Erken yaşta evlenmeyi suç olmaktan bir defaya mahsus çıkaracak.

DÜZENLEME 20 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Meclis kulislerinde getirilecek infaz düzenlemesinin beklentiyi karşılamayacağı konuşuluyor. Cezaevinde yaklaşık 300 bin kişi olduğu, getirilecek düzenlemeyle 20 bin kişinin çıkacağı ifade ediliyor.



