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  4. 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı

2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı

2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili seçilen 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş kaydını yaptırdı.

2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı. 2006 Türkiye güzeli olan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş , “28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu.

Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta” ifadelerini kullandı.

Etiketler Seda Sarıbaş ak parti aydın milletvekili
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