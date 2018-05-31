24 Haziran'da kullanılacak oy pusulalarında 27 yıl sonra bir ilk

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde kullanılacak 2 ayrı oy pusulaları da geçtiğimiz günlerde YSK’da yapılan kura çekimi ile belirlendi. YSK’ya başvuran siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinin ardından yapılan kura çekimi ile sıralar belli olurken pusulalarda da dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Türkiye 24 Haziran’da hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanını seçecek. Aynı anda yapılacak seçimlerde 2 pusula kullanılacak tek zarfa atılacak. Oy sayımları ise önce cumhurbaşkanlığı sayımı sonra ise milletvekilliği sayımı yapılacak.

EN KISA OY PUSULASI

Bu seçimlerde karşımıza çıkacak olan pusulaların dikkat çeken birçok özelliği var. Milletvekilliği için kullanılacak oy pusulaları 27 yıl sonra ilk kez bu kadar kısa olacak. 1991 seçimlerinde 6 partinin yer aldığı oy pusulasından sonra ilk kez 6 blok içinde 9 siyasi parti yer alacak. Ayrıca Türkiye siyasi tarihinde ilk kez ittifak pusulası bu seçimde karşımıza çıkacak. İkinci kez kullanacağımız cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası ise bu yıl 2 kat büyüklükte olacak. 2014 yılında yapılan ve ilk kez halk tarafından seçilen cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 aday yarışmıştı. 24 Haziran’da yapılacak seçimde ise 6 aday pusulada yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası örneği

Milletvekili seçimlerinde kullanılacak oy pusulası örneği