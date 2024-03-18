3 büyükşehirdeki son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçklar

Yerel seçimler için geri sayım sürerken; AREA Araştırma Ankara, Adana ve Mersin'de yapılan son yerel seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara, Adana ve Mersin'de anket yaptı.

Seçmenlere Büyükşehir "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Buna göre 3 büyükşehirde de CHP'nin adayları yarışı önde götürüyor.

Ankara yerel seçim sonuçları

10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltildi.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

CHP: Yüzde 59,1

AK Parti: Yüzde 30,3

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

DEM Parti: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 0,4

Adana yerel seçim sonuçları

7- 13 Mart 2024 tarihleri arasında Adana’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 3 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

CHP: Yüzde 47,1

AK Parti: Yüzde 40

İYİ Parti: Yüzde 5,5

DEM Parti: Yüzde 4,1

Zafer Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 0,6

Mersin yerel seçim sonuçları

5- 10 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin’in tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 54 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

CHP: Yüzde 59,6

MHP: Yüzde 35,3

DEM Parti: Yüzde 2,6

İYİ Parti: Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

Zafer Partisi: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 0,2