''31 Mart yerel seçimlerinde ölülere de oy kullandırmışlar''

Gerçekleşen seçim sonuçlarına dönük itirazların yükseldiği kentlerden biri olan Mardin’in Yeşilli ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Hayrettin Karaman, Saadet Partisi (SP) adayı Enver Sağlam’a karşı 127 oyla seçimi kazandı. Bu sonucun ardından kimi incelemelerde bulunan Saadet Partisi yetkilileri, kimi sandık tutanaklarında kendi oyları ile AK Parti’nin oylarının yer değiştirildiğini, yine Avrupa’da yaşayan kimi kişiler ile yaşamını yitiren seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını tespit etti.

KAYMAKAM SONUÇLARA MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

SP yetkilileri, yine ilçede kurulan 1032 No’lu sandık sonuçlarının seçim günü henüz önde oldukları gece saat 00.30’a kadar İlçe Seçim Kurulu’na ulaştırılmadığını, Kaymakam Ömer Bilgin’in ise İlçe Seçim Kurulu’na gelerek sonuçlara müdahale ettiğini iddia etti.

Bu tespitleri doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunan SP yetkililerinin itirazı “somut dayanağı olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Bu gelişmeler üzerine SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman kente gelerek, partililerle bir araya geldi. Açık alanda yapmak istedikleri açıklama Mardin Valiliği tarafından yasaklanan Karaduman ve beraberindekiler, Şeyh Ahmet Camii Taziye Evi’nde seçimlere ilişkin tespitlerini kamuoyu ile paylaştı.

Burada konuşan SP’nin Yeşilli adayı Enver Sağlam, kendilerine “ikinci sınıf vatandaş” muamelesi yapıldığını söyledi.

‘ÖLÜLERİN YERİNE OY KULLANILDI’

ozgurmanset.net’in haberine göre; SP’li vekil Karaduman ise, “Yeşilli’de ikamet ediyor görünmesine rağmen yurtdışında yaşayan ve seçim günü de yurtdışında olan, askerlik vazifesini yapan, cezaevinde hükümlü olan veya vefat etmiş kişilerin yerine başkaları oy kullanmıştır” dedi.

Bu seçmenlerin isimlerini de sıralayan Karaduman, “Tespit ettiğimiz A.D., E.D., B.K., S.K. ve O.D. isimli şahıslar seçim günü dahil olmak üzere Almanya’da ikamet etmektedir. Bu husus Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük İdareleri tarafından elbette tespit edilebilir. Yine M.A. adlı kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğu aşikardır. Bu husus da UYAP’ta Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilmesi mümkündür. Yine B.A. adlı şahsın halen asker olarak silah altında tutulduğu ilgili birimler tarafından teyit edilmesi elbette ki mümkündür” diye konuştu.

Yine yaşamını yitiren kimi kişilerin yerlerine oy kullanıldığını, Nüfus Müdürlüğü tarafından bunun tespitinin yapılabileceğini söyleyen Karaduman, itirazlarının reddedilmesinin hukuksuz olduğunu vurguladı. Karaduman, bunlarla birlikte seçim günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan 5 sandık görevlilerinin daha sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

‘ÜYELER TEHDİT EDİLDİ’

SP’li Karaduman, alınan kararlara muhalefet eden SP, HDP ve CHP’li İlçe Seçim Kurulu üyelerinin kurul üyesi hakim tarafından “Kararları imzalamazlarsa haklarında yasal işlem başlatılacağı” tehdit edildiğini de paylaştı.

‘KAYMAKAM HUKUKU AYALAR ALTINA ALDI’

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin’in ise seçim günü İlçe Seçim Kurulu’na adeta baskın yaptığını sözlerine ekleyen SP’li vekil, şunları söyledi: “Bu duruma şahitlik yapan 20’ye yakın kişi mevcuttur. Parti temsilcileri Kaymakam’a neden böyle yaptığını sormuş, Kaymakam da hiç sıkılmadan ‘Bu seçim sonuçlarında yanlışlık olduğunu, bunu Anadolu Ajansı’na zorla da olsa kabul ettireceğim’ demiştir. Kaymakamın bu tavır ve davranışı suç teşkil edecek şekilde seçim güvenliğine alenen müdahale etmiştir. Kaymakam kamu hukukunu ayaklar altına alarak, gece 23.00 sularında YSK’ye gitmesi açıkça suç teşkil etmektedir.”

KAYMAKAM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yaptıkları açıklamanın ardından İl Seçim Kurulu’na giderek itirazda bulunan Karaduman ve beraberindekiler, sonrasında Kaymakam Bilgin hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.