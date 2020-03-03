6,5 saat sürdü, 10 yıl sır kalacak!

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki gelişmeleri ele almak üzere kapalı oturuma geçti. Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da oturumu izledi.

Kapalı oturum nedeniyle kulisler ve basın bürosunun bulunduğu bölüm de boşaltıldı.

Bakanların bilgi sunuşundan sonra TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan kapalı toplantıda İyi Parti adına Ahmet Kemal Erozan ile Aydın Adnan Sezgin, MHP adına Erkan Akçay, HDP adına Tülay Oruç ile Saruhan Oluç, CHP adına Ünal çeviköz ve Mehmet Ali Çelebi, AKP adına ise Efkan Ala ile Ahmet Yıldız kürsüye çıktı.

10 YIL BOYUNCA DEVLET SIRRI SAYILIYOR

TBMM iç tüzüğüne göre kapalı oturuma milletvekilleri, bakanlar katılıyor. Oturumda sadece yeminli stenograflar ve işitme engelli kavaslar görev yapıyor.

Kapalı oturum sona erdiğinde tutanaklar mühürlenecek ve 10 yıl boyunca 'devlet sırrı' kapsamında saklanacak. Oturumun içeriğine ilişkin haber de yazılamayacak.

TBMM Genel Kurulu, Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, birleşimin başında yaptığı konuşmada, yürütmenin İdlib'deki saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu söyleyerek, "Bu talep Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündem dışı konuşma yapması şeklindedir. Bu talebi yerine getireceğim" dedi.

Şentop, daha sonra öneriyi okuttu. Buna göre, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana ve takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 30'ar dakika süre verilecek. TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 3 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek.

Öneri, yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Ayrıca, AKP'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi. Bunun üzerine, yeminli stenograflarla işitme engelli kavaslar dışındaki görevliler ile gazeteciler salon dışına çıkarıldı.

KAPALI TOPLANTIYA GEÇİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı gizli oturumda, Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu, İdlib saldırısına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Genel Kurulun bugünkü toplantısının bitimine kadar TBMM Ana Binası ve kulislere, personel ve ziyaretçi alınmadı.

6.5 SAAT SÜRDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda İdlib'deki gelişmeleri ele almak üzere 6.5 saat süren kapalı oturum gerçekleştirildi.

