''6'lı masadan HDP'ye bakanlık'' iddiası Davutoğlu'na soruldu; işte yanıtı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu katıldığı canlı yayında CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözünden "Cumhurbaşkanlığı adaylığı"na kadar soruları yanıtladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda gelen bir soru üstüne, “Kemal Kılıçdaroğlu’na blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım. Şu ana kadar herhangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi. Konuşulmadı… Gün gelecek bu konu konuşulacak. Hiç kimse merak etmesin ve bu konular konuşulduğunda en sağlıklı kararı yine karşılıklı saygı içerisinde 6 lider birlikte alacağız” cevabını verdi.

"En sağlıklı kararı yine karşılıklı saygı içerisinde 6 lider birlikte alacağız"

“Kemal Kılıçdaroğlu’na blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım. Şu ana kadar herhangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi. Konuşulmadı. Aramızda aldığımız karar da seçim sürecine girmeden bu meselenin konuşulması Türkiye’deki ortamı özellikle iktidarın yönlendirmek istediği algı bakımından olumsuz etkileyeceği yönünde. Gün gelecek bu konu konuşulacak. Hiç kimse merak etmesin ve bu konular konuşulduğunda en sağlıklı kararı yine karşılıklı saygı içerisinde 6 lider birlikte alacağız.

"Geçiş süreci esnasında herhangi bir bakanlık dağılımı masa içinde veya dışında söz konusu olmadı"

Ne HDP’ye bakanlık ne de kendi aramızda bir bakanlık dağılımı konusu gündeme gelmedi. Geçiş sürecinin temel ilkeleri konuşuldu. Yani geçiş sürecinde nelere dikkat edilecek, hangi teminatlar, hangi birbirimize taahhüttüler söz konusu olacak bu konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ama geçiş süreci esnasında herhangi bir bakanlık dağılımı masa içinde veya dışında söz konusu olmadı…

Bu konuda yapılacak yorumların altılı asanın iç uyumu açısından çok dikkatli yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda yapılan yorumların erken ve işleyen sürece fayda getirmeyeceği kanaatindeyim."

"Birlik gününde herkesin ifadelerine dikkat etmesi lazım"

(Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluş gününde yaptığı konuşmayı sonrasında gelişen refleksleri nasıl değerlendiriyorsunuz): "Maalesef öyle bir atmosfer oluştu ki ortak mutluluk yaşayacağımız günler bile gerilim alanları haline dönüştü. İzmir’in kurtuluşu İstiklal Savaşımızın nihai mührüdür. İzmir’in kurtuluşu sadece İzmir’in kurtuluşu değil, emperyalizme karşı esaret zincirlerinin kırılması yönünde atılan son adımdır... Dolayısı ile böyle birlik gününde herkesin ifadelerine dikkat etmesi lazım."

"Dönemler arasında çatışmalar üzerinden bugünkü gençleri kutuplaştırmamak lazım"

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sultan Abdulhamit’e hakaret edilirken Gelecek Partisi’nin sessiz kaldığı yönündeki söylemleri): "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarih bilinci sadece sloganik bir tarih anlayışına sahiptir. Gerçekten eğer bir tarih bilinci varsa istediği mekanda Sultan Abdülhamit Han dönemi ile ilgili bütün konuları konuşabiliriz. Orada da yanlışlık var. Sultan Abdulhamit Han döneminde yetişen subaylardır İttihat ve Terakki veya cumhuriyeti kuran subaylar. Bunlar birbirinden kopuk kesitler değil. Hiçbir dönem altın dönem değildi, hiçbir dönem de karanlık dönem olarak görmemek lazım. Tarih gri bir alandır. Olumlu olumsuz yönleriyle hepimiz bunu anlamalı ve bir dönemi altın dönem, diğer dönemi mutlak karanlık dönem diye adlandırarak dönemler arasında çatışmalar üzerinden bugünkü gençleri kutuplaştırmamak lazım. O tarihin hepsi bizim. Sayın Erdoğan’ın o söylemini duyduğumda sadece tebessüm ettim."

"Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi"

(Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik): "Ben bu çatışmanın gerçek bir stratejik çatışmadan doğduğu kanaatinde değilim açık söyleyeyim. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hep gerilimli oldu. Türkiye, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine sıkıştırılan bir ülke olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir deniz devletidir, kara devleti olduğu kadar… Türkiye caydırıcılığını ancak ve ancak söylediği sözü yerine getirerek gerçekleştirebilir. Gelecek sene Yunanistan'da da Türkiye'de de seçim var. Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi. Karşılıklı tehditlerle Miçotakis de oradan Türkçe 'dayılık yapma' gibi bir ifade kullanıyor. Amerikan Başkanı'nın ‘aptallık etme' mektubu gibi ‘dayılık yapma' diye Türkçe ifadeler ile kendi halkına oynuyor.”