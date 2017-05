''750 bin ailenin geçim kaynağına zarar veriyorsunuz''

Zeytinlikleri talana açacak Üretim Reformu Tasarısı olarak bilinen tasarının görüşmeleri iki gündür TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonunda devam ediyor. CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Komisyon görüşmelerine katılarak görüşlerini dile getiriyor. Komisyonun bugünkü çalışmalarında konuşan Akın, Zeytinlikleri ortadan kaldırarak sanayi üretimi artırılamaz dedi. Sanayi tesislerinin kurulacağı çokça alanların, arazilerin olduğunu belirten Ahmet Akın zeytinliklerle ilgili maddelerin tasarıdan çıkarılmasını talep etti. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın şunları söyledi;



“Ulusal varlığımız ve ciddi bir ekonomik değer olan zeytinliklerin kesilmesinin, yok edilmesinin önü açılarak zeytin üretimine darbe vurmak istiyorsunuz.



Burada konuşuldu, anlatıldı. Zeytin ağacı sayısını 170 milyona çıkarmakla övünüyorsunuz ama şimdi de %70’ini ortadan kaldıracak bir tasarı getiriyorsunuz.



Zeytin bölgesinin bir insanı olarak bu tasarının nasıl bir kıyıma yol açacağını çok iyi biliyorum. “sıvı altın” olarak bilinen ve asırlarca ekonomik değer üreten ağaçlar, sanayi yatırımları için gözden çıkarılıyor.



Sağlık için önemi dünyanın her yerinde kabule edilmiş olan zeytin üretimini daraltarak, sanayi üretimini artırmak tarımı, köylüyü gözden çıkarmak anlamına gelmiyor mu?



Meralar için de aynı tehlike söz konusu. Hayvancılığımız alarm veriyor. Halka ucuz et yedireceğiz diye çıktığını yolda bugün kilosu 60 Tl’ye et satılıyor. Halkımız dünyanın en pahalı etini yemek zorunda kaldı. Ülkemizi ithal et ve hayvan cenneti haline getirdiniz.



Meralarımızı gözden çıkarırsanız başka ülkelerden daha pahalıya et ve hayvan almak zorunda kalırsınız.



Sanayi veya diğer yatırımları yapacak dünya kadar alan var. Ekonominin bir sektörüne katkı yapacağız diye başka sektörlere zarar vermeyin.



Tarım ülkesi olan Türkiye’yi et ve zeytinyağı ithalatına mahkum etmeyin.



AKP her seferinde bir torba yasa hazırlayıp içine zeytinliklere ve meralara zarar verecek hükümler koyuyor. Bu ülkede sanayiyi geliştirmenin yolu tek başına zeytinliklerin kesilmesinden mi geçiyor?



Bu tasarı ortaya çıktığından bu yana kamuoyu ciddi duyarlılık gösteriyor. Bizi telefon ve fax yağmuruna tuttular. 750 bin ailenin geçim kaynağına zarar veriyorsunuz. Bu insanların taleplerinin önemi yok mu?



Sayın Bakanın tüm bunları anladığı ve gereğini yapacağı görüşündeyim. Bu maddeleri çıkaralım tasarıdan zeytinliklerimiz ve zeytin üreticilerimiz rahat bir nefes alsın.