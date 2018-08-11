''ABD'deki özgürlük anıtının parasını biz verdik''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklamasına Twitter üzerinden tepki verdi.
Trump'ın, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına uygulananan gümrük vergisini arttıracaklarını açıklamasına Twitter üzerinden "Sayın Başkan, ‘Hürriyet Anıtı’nızın parasını veren bir milletin ‘Hürriyet’ine kastediyorsunuz!" sözleriyle cevap verdi.
Sayın Başkan, "Hürriyet Anıtı"nızın parasını veren bir milletin "Hürriyet"ine kastediyorsunuz! @realDonaldTrump— Meral Akşener (@meral_aksener) 10 Ağustos 2018