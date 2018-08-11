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  4. 11 Ağustos 2018 10:09

''ABD'deki özgürlük anıtının parasını biz verdik''

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'a seslendi ve "Özgürlük anıtınızın parasını biz verdik" dedi.

''ABD'deki özgürlük anıtının parasını biz verdik''
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklamasına Twitter üzerinden tepki verdi.

Trump'ın, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına uygulananan gümrük vergisini arttıracaklarını açıklamasına Twitter üzerinden "Sayın Başkan, ‘Hürriyet Anıtı’nızın parasını veren bir milletin ‘Hürriyet’ine kastediyorsunuz!" sözleriyle cevap verdi.

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