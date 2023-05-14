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Abdullah Gül seçim sessizliğini bozdu

Abdullah Gül seçim sessizliğini bozdu
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

2007-2014 arasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini bozdu. Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve sonucun herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inandığını söyledi.

Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İşte Gül'ün paylaşımı:

Etiketler abdullah gül twitter paylaşım seçim demokrasi 14 mayıs
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