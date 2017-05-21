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  4. 21 Mayıs 2017 13:44

Abdullah Gül'den AK Parti kongresine mesaj

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılmayan 11. Cumhurbaşkanu Gül kongreye bir mesaj yolladı.

Abdullah Gül'den AK Parti kongresine mesaj
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AK Parti'nin bugün yapılan 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir mesaj yolladı. Gül mesajında, "14 Ağustos 2001'de o günkü arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz AK Parti, 16 yıllık zaman sürecinde ülkemizde pek çok tabuları yıkmış, kronik sorunlara çözüm üretmiş, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çoklu reformlarla halkımıza çok büyük hizmetler yapmıştır" dedi.

Abdullah Gül'ün mesajını Divan Başkanı Hayati Yazıcı okudu. Gül mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli gönüldaşlarım, kıymetli delegeler, fedakar ve cefakar çalışmalarıyla partimizi daima zafere ulaştıran teşkilat mensubu kardeşlerim, arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nin memleketimiz, Türk demokrasisi ve kutlu davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 14 Ağustos 2001'de o günkü arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz AK Parti, 16 yıllık zaman sürecinde ülkemizde pek çok tabuları yıkmış, kronik sorunlara çözüm üretmiş, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çoklu reformlarla halkımıza çok büyük hizmetler yapmıştır. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum."

abdullah gül , ak parti , olağanüstü kongre