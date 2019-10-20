Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'a: ''Nasıl mani olacağız ?''

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Nerede kalmıştık" başlıklı bugünkü yazısında, Türkiye'nin ABD ile vardığı anlaşmadaki bazı maddelere eleştirilerirken, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da üstü kapalı olarak göndermede bulundu.

Yazısının ilgili bölümünde; "Şöyle bir ihtimalden söz ediliyor. Protokolde PYD’den söz ediliyor, SDG’dan söz edilmiyor. Örgüt SDG adına bölgede operasyon düzenlemeye kalkarsa ne olacak. Örgüt Şam yönetiminin bayrağı altında, ABD’nin koruması altındaki bölgeden saldırırsa ne olacak?

Örgüt DAEŞ adını kullanarak da saldırılar düzenleyebilir. Sonuçta aynı merkezden yönetiliyor." diyen Dilipak, "PYD’nin elindeki ağır silahların toplatılacağı söyleniyor ama bunu nasıl denetleyeceğiz. Bu çok zor. Kaldı ki, ABD buradaki insanların bir kısmına kendi kimliğini vererek yanına alıp bölgede hareket edebilir. Buna nasıl mani olacağız." ifadelerini kullandı.

Dilipak, harekat sırasında Erdoğan'ın geri adım atmama ve kararlılık söylemlerine de gönderme yaparak, "Bir süreç başlıyor, bütün dengeler altüst oluyor. Tamam, artık bu işin geri dönüşü yok diyorsunuz, ama birkaç gün sonra her şey silbaştan değişiyor." dedi.