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Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Poyraz, SedeHerkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?" dedi.

BAKAN GÜL NE DEMİŞTİ
Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Gül'ün açıklamasının ardından Kabaş tutuklanmıştı.

Etiketler adalet bakanı abdulhamit gül
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