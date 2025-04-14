Adalet Bakanı Tunç ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti ile 17 Nisan Perşembe günü bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ''örgütü feshetme'' ve ''silah bırakma'' çağrısıyla devam eden süreç kapsamında DEM Parti'nin temasları sürüyor.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle cuma günü saat 14'00'te görüşecektir" denildi. DEM Parti ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmede heyette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Perin Buldan, grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını duyurdu.

'GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK'

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında görüşme ile ilgili, "Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, 'umut hakkı' ile ilgili kanun teklifini de TBMM'ye sunduklarını söyledi.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez DEM Parti heyetini kabul etmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."