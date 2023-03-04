Aday krizi sonrası CHP'den dikkat çeken fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 belediye başkanıyla bir araya geldi.

Masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiğini, kendisinin ise aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini ifade eden Akşener, CHP liderinin adaylığını kabul etmeyeceğini belirterek Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, ortak bir açıklamayla Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti.

10 BELEDİYE BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezine gelen 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ARASINDA POZ VERDİ

Buluşmadan gelen ilk fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına Ekrem İmamoğlu'nu, sol tarafına ise Mansur Yavaş'ı alması dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

TORUN: DESTEKLERİNİ İFADE ETTİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Yavaş ve İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, birlikte poz verdi. Görüşmenin ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklamada bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem nedeniyle toplantıya katılmadığını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Genel başkanımızın her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "​Sayın Genel Başkanımızın bugün, büyükşehir belediye başkanlarımız ile bir araya geldiği görüşmede, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın bilgilendirmesi sonrası Sayın Genel Başkanımız özel olarak, Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ağırlık verilmesi talimatını iletti" denildi.

İYİ PARTİ'YE ZİYARET YOK

Öte yandan CHP'den, 10 büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin de açıklama yapılarak, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır" denildi.