Adı Genel Başkan adayı olarak geçen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

CHP’de "değişim" tartışmaları sürerken, adı Genel Başkan adayları arasında geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor” dedi.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen’e gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içi tartışmalara ilişkin konuştu Özel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi.

Özel şunları söyledi:

“Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor.”