  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Adı Genel Başkan adayı olarak geçen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

Adı Genel Başkan adayı olarak geçen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

Adı Genel Başkan adayı olarak geçen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Güncelleme:

CHP’de "değişim" tartışmaları sürerken, adı Genel Başkan adayları arasında geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor” dedi.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen’e gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içi tartışmalara ilişkin konuştu Özel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi.

Özel şunları söyledi:

“Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor.”

Etiketler chp genel başkan özgür özel kemal kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: ''Sancılı geçecek!''
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi
Milyoner kripto fenomeni öldürüldü
Binlerce çalışan İstanbul'da sokağa indi: ''Geçinemiyoruz, gizli gizli ağlıyoruz!''
Cennet cehenneme döndü, onlar deniz sefası yaptı
Kemer yangınında 5'inci gün!
Marmara Denizi'nin ortasında kabus! Yolcular baygınlık geçirdi
Yeni gün yine zamla başladı! Motorine dev zam!
Çifte MTV Resmi Gazete'de!
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı eski sevgilisinden olay paylaşım