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Ahmet Davutoğlu rekor kırdı: 130 aday, 0 belediye!

Ahmet Davutoğlu rekor kırdı: 130 aday, 0 belediye!
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Genel seçimlerde CHP listelerinden giren Gelecek Partisi yerel seçimlere 130 adayla tek başına girmişti. Ancak resmi olmayan kesinleşmiş sonuçlara göre Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi yerel seçimlerde 130'da sıfır çekerek bir rekora imzasını attı.

2023 Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Altılı Masa çatısında ve CHP listelerinden giren Gelecek Partisi milletvekili seçimlerinde 10 vekil kazanmıştı.

Dün yapılan yerel seçimlere ise 130 adayla tek başına giren Gelecek Partisi bir rekora imzasını attı ve 130'da sıfır çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre yurt genelinde 130 aday çıkaran Gelecek Partisi hiçbir belediye kazanamayarak yüzde 0,07 oyun sahibi oldu.

 

Etiketler ahemt davutoğlu gelecek partisi 130'da sıfır
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