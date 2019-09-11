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  4. 11 Eylül 2019 21:24

Ahmet Davutoğlu'ndan ''ihraç'' hamlesi

AK Parti'de istenmeyen isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü açıklama yapması bekleniyor. Disipline sevkedilen 4 siyasetçinin toplantığı yaptığı ve 5.5 saat sürdüğü iddia edildi.

Ahmet Davutoğlu'ndan ''ihraç'' hamlesi
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AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, cuma günü basın toplantısı yapacak.

AK Parti MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara’da bir toplantı yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor.

Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre toplantı yarın da devam edecek.

Eski başbakan Davutoğlu’nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

Gazete Duvar

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