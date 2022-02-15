  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DAVUTOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Davutoğlu paylaşımında, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler ahmet davutoğlu acı günü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın, Dolar ve Euro aldı başını gidiyor!
Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı
Yer: İstanbul... Mağazada mide bulandıran sapıklık kamerada
İşte zincir marketler böyle ''kazıklıyor! Tek tek ifşa oldular
Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı
3. doz BioNTech aşısını yaptıranlara kritik uyarı! Koruma süresi açıklandı
Başhekimden kadın doktora tecavüz tuzağı!
Renault Kangoo, Fiat Doblo... Hafif ticarilerin şehir merkezlerine girişinde geri adım
Merve Boluğur'un dansı olay olmuştu! Yaşar Alptekin'in hareketi canlı yayına damga vurdu
Bakan Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü arasında ''MOBESE krizi'' iddiası