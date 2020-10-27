AİHM Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu; Türkiye tazminat ödeyecek!

AİHM, AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davalar yüzünden Türkiye’de para cezasına mahkum olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı başvuruda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM kararı gereği Türkiye, CHP liderine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere yaklaşık 13 bin euro tazminat ödeyecek.

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı başvuruda, 2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ı aleyhine yaptığı iki konuşma nedeniyle para cezasına çarptırılmasıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Erdoğan’ı eleştirmişti.

Türkiye’de mahkemeler, Erdoğan’ın “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle yaptığı başvurularda CHP lideri maddi tazminat ödemeye mahkum etmişti.