AK Parti, CHP'li belediyenin yetkilerini almaya hazırlanıyor!

AK Parti iktidarı, tüm itirazlara rağmen Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapmaya hazırlanırken aynı zamanda da Salda Gölü’nde tek söz sahibi olma peşinde. AK Parti, Salda Gölü kıyısında yer alan CHP’li Yeşilova Belediyesi’nin yetkilerini elinden almak için Kayadibi Mahallesi’nde yarın referandum yapacak.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre referandumda yurttaşlara ‘Yeşilova Belediyesi’nden ayrılarak köy statüsüne geçmek istiyor musunuz?’ sorusu yöneltilecek. Kayadibi Mahallesi CHP’li Belediye’nin Salda Gölü’ne sınırı ve yetkisi olan tek bölge. Referandum sonucunda mahallenin Yeşilova Belediyesi’nden ayrılma kararı çıkması halinde CHP’li Belediyenin Salda Gölü’ndeki yetkisi sona erecek. Kayadibi ve kıyısındaki idari yetkiler Burdur İl Özel İdaresi’ne geçecek.

CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, referandum için ‘yukarıdan talimat geldiği’ vurgusunu yaparak, “Kayadibi Mahallesi yedi yıl önce yine bir referandumla belediyemize bağlanmıştı. Şimdi de Kayadibi Mahallesi Muhtarı topladığı imzalarla Yeşilova Kaymakamlığı’na başvurdu ve Burdur Valisi’nin de onayıyla referandum kararı verildi. Muhtarın imza toplaması ve referanduma onay verilmesi birilerinin talimatıyla gerçekleşti diye düşünüyorum” dedi.

"KARAR HUKUKSUZ"

Referandum kararının hukuksuz olduğunu savunan Belediye Başkanı Şenel, “Anayasa’ya göre bir mahallenin veya bölgenin ayrılması sonucunda belediyenin nüfusu beş binin altına düşecekse bu ayrılma gerçekleşemez. Belediyemizin nüfusu beş binden biraz fazla ve ayrılan mahallenin nüfusu 580 civarında. Kayadibi Mahallesi belediyemizden ayrıldığı takdirde bizim nüfusumuz beş binin altına düşüyor ve bu hem Anayasa’ya hem de kanunlara aykırı. Mahallenin belediyemizden ayrılması durumunda Salda Gölü ile tüm bağlantımız kesilecek ve yetkimiz ortadan kalkmış olacak. Bu mahallede belediyemizin işlettiği bir otel de bulunuyor. Bu mahalle bizim için büyük öneme sahip” diye konuştu.

GÖL İŞTAHLARINI KABARTTI

Belediye bütçesine büyük gelir sağlayan tesislerin ellerinden alındığını belirten Şenel, Millet Bahçesi bahanesiyle 27 yıldır işletilen tesislerin ellerinden alındığını söyledi. Bu tesislerin bulunduğu alanın kendilerine 27 yıl önce bedelsiz olarak tahsis edildiğini dile getiren Şenel, şunları aktardı:

“Salda Gölü kıyısında bir restoranımız vardı. Son yıllarda gelirimiz artmıştı. Burası biraz daha bilinir oldu, insanlar gelip gitmeye başladı ve bu da birilerinin iştahını kabarttı.”

“CHP’li belediye olmamız nedeniyle kıskaca alındık” diyen Şenel sözlerini şöyle sonlandırdı: “Belediye olarak kumsal üzerine bir şey yapılmasını istemiyoruz. Projenin gölden 4 -5 kilometre uzaklığa götürülmesini istiyoruz. Göle komşu köylerde çivi çakmak yasak ama gölün hemen kıyısında devlet beton da atıyor, kazık da çakıyor. Ne referandum için ne de millet bahçesi projesi için belediyenin fikri sorulmadı. Bunlar yukarıdan, Ankara’dan gelen, toplumdan ve halktan kopuk kararlar.”

"KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Salda Gölü’ne Dokunma Platformu Derneği Başkanı Osman Şakar, bölgenin korunması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Kayadibi’nin mahalle olarak kalması gerektiğini düşünüyoruz. Köy statüsü ve bir muhtarlık gölün kenarındaki bozulmayı engelleyemeyecek. Göl kenarında yatırım ve işlem yapacak İl Özel İdaresi karşısında bir karşı duruş sergilenemeyecek. Kayadibi’nde yaşayan yurttaşların Salda Gölü’nün korunması için yanımızda olmasını istiyoruz. Biz bu gölgenin korunmasını istiyoruz.” Şakar, 15 Aralık'ta basın açıklaması yapacaklarını da bildirdi.

