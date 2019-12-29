AK Parti içinde Libya krizi ! İkinci "1 Mart" mı olacak ?

AK Parti'nin Libya tezkeresi hazırlıkları sürerken tezkeyere AK Parti içinden de tepki geleceği ileri sürüldü.



Libya’ya tezkeresini, 7 Ocak’ta açılacak olan TBMM’ye sunma planları yapan AK Parti yönetiminin süreci 2 Ocak’a çekmesinde Libya’daki olası gelişmelere karşı hazırlıklı olma hesabının yattığı belirtiliyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; bunun için milletvekillerinden imza toplanması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un olağanüstü çağrı yapması seçenekleri bulunuyor. TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ve tezkerenin 2 Ocak’ta görüşülüp görüşülmeyeceğinin yarın kesinleşmesi bekleniyor.

"1 MART TEZKERESİNİN TEKRARI"

Muhalefet partileri, Libya’ya asker gönderilmesini sert şekilde eleştirirken, Türkiye’nin çatışmaların olduğu bir ülkeye asker göndermesinin doğru olmayacağına dikkat çekiyor. Siyaset kulislerinde, ABD’nin Irak’ı Türkiye üzerinden işgal etmesine olanak tanıyan ve 23 Şubat 2003 tarihinde TBMM’deki oylamasında “hayır” çıkan, “1 Mart tezkeresinin tekrarı olur mu?” yorumları yapılırken; AK Parti yöneticileri, tezkerenin Meclis’ten geçirilmesinde sıkıntı yaşanmayacağını belirtiyor. CHP yönetimi ise tezkere görüşmelerinin gizli oturumda yapılması konusunda önerge verip vermemeyi değerlendiriyor.

MUHALEFET LİDERLERİNE BİLGİ VERECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresiyle ilgili olarak yarın muhalefet liderlerini ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve Libya tezkeresini anlatacak. Çavuşoğlu, saat 14.00'te de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu'nun Devlet Bahçeli ile de görüşeceği ancak saatinin henüz netleşmediği öğrenildi..