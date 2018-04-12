AK Parti ile MHP'yi bölen önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve arkadaşlarının ''Polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi'' konusundaki önergesi, AK Partili milletvekillerince reddedildi. MHP’li Haberal da, önergeyi reddeden AK Partililere, ''Bütün polisler sizi dinledi, başka hiçbir şey demiyorum'' sözleriyle sitem etti.



TBMM'deki görüşmelerde önergesi üzerinde konuşan Haberal, ‘'Polis vatandaşın canını koruyor ama kendi canı tehlikede. Vatandaşın malını koruyor, oturacak bir evi bile yok, ailesinde huzur yok, her yıl 50 polis intihar ediyor. Emeklilikleri yetersiz, maaş kısıtlı. Çalışma saatleri, ücretleri ve emekli ikramiyeleri iyileştirilmeli'' dedi.

CHP'li Tanju Özcan ise,''Tapudaki memurun çalışma saati var, polisin yok. Ayda 75 saate varan fazla mesai yapıyorlar, mesaileri ödenmiyor. MHP ve Bahçeli'nin önerisine hayır demeyin. Cumhur ittifakını bile Sayın Bahçeli bu yüzden bozabilir'' diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Partili Hilmi Dülger ise, polisin sahip olduğu imkânların son 15 yılda yüzde 400 kat iyileştiğini, 2002 yılında 665 lira olan polis memuru maaşının bugün 4 bin 21 liraya çıktığını söyledi. Önerge daha sonra AK Parti oylarıyla reddedildi.