AK Parti kampında yeni parti krizi ! Erdoğan talimatı verdi

AK Parti’nin Kızılcahamam’da 2 gün süren kampına yeni parti tartışmaları damga vurdu.

Kampın özellikle ikinci gününde yaşanan tartışmalarda parti yönetimine yönelik tepkiler dile getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası teşkilatlar ve parti yönetimi arasında meydana gelen uçurumun yarattığı sorunlar dile getirildi.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda milletvekillerinin aktardıkları, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Eski bakan Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmalarının AK Parti içinde nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi.

AK Parti’ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, yapılan aktarımlardan birinde özellikle Davutoğlu’nun kuracağı partiye geçişlerin arttığı ve Erdoğan’ın buna çok sinirlendiği öğrenildi.

ERDOĞAN O UYARIYI NEDEN YAPTI

Edinilen bilgilere göre, bir grup milletvekilinin yeni parti kurma hazırlığındaki eski AK Parti’lilere hak veren tutumlar sergilediği bildirilirken, Erdoğan’ın kampın kapanış konuşmasında, "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar” uyarısını bu sebeple yaptığı belirtildi.

Kampta, özellikle Erdoğan’ın teşkilatlardan gelen eleştirilere kulak asmadığı ve sadece yakınında bulunan danışmanları ile parti yönetimi hakkında konuştuğu ifade edilerek, bu durumun devam etmesi halinde seçmenin AK Parti’den uzaklaşmayı sürdüreceği dile getirildi.

Kızılcahamam kampında yapılan toplantılarda milletvekilleri, seçim bölgesi olan illerdeki son durumu Erdoğan’a aktarırken, pek çok teşkilatta yeni partilere geçişlerin süreceğinin altını çizdi. Erdoğan, özellikle Davutoğlu’nun kuracağı yeni partiye geçen isimleri ‘fitneci’ olarak nitelerken, parti içi tartışmaların son bulması için oldukça sert önlemler alınacağının sinyallerini verdi.

TEŞKİLATLAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Erdoğan, özellikle AK Parti’nin teşkilat başkanı ve gençlik kolları başkanına verdiği talimatlarda yeni partilere geçişleri engellemelerini ve parti içi tartışmalara neden olanların il ve ilçe genel kurullarında seçilmesinin engellenmesini istedi.