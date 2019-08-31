AK Parti kurucusundan Erdoğan'a yanıt: Laf yetiştireceğine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden eleştirdiği eski yol arkadaşlarından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizden ayrılıp CHP’de sığıntı olanlar oldu” açıklamalarına tepki gösteren CHP'li Şener, Erdoğan'a, "Ülkeyi bu duruma nasıl getirdiğinin hesabını herkesin kendisine sorma hakkı vardır. Kendisinin de partiden ayrılanları eleştirmek yerine kendisini hesaba çekmesi lazım" şeklinde cevap verdi

"KENDİSİNİ HESABA ÇEKMESİ LAZIM"

Yeniçağ'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sert bir dille tepki gösteren Şener, şu ifadeleri kullandı:

“Cümlesine baktığınız zaman cümlenin birinci kısmı beni anlatmıyor ama ikinci kısmında işaret var gibi. Kimse onun partisinden ‘grup kuracağım’ diye ayrılmamıştır. Ama şu var, partinin kurucu kadroları şu anda etrafında yoklar, kimse kalmamıştır ve bu niye böyle diye kendisini sorguya çekmesinde fayda görürüm.

Partinin kuruluş kodlarını tamamen terk eden, parti programında yazan, parti programında ne yazıyorsa hepsini tersini politika haline getiren bir insanın niye vaktiyle şu ayrılmış diye, şimdi bunlar ayrılıyor niye etrafında kurucu kadrodan kimse kalmadı diye bir kendisini hesaba çekmesi lazım.

O günden bu güne bakıyoruz, ben bıraktıktan sonra son 10 sene de ekonomiyi krize sokmak Erdoğan hükümetlerinden söz ediyorum önce başbakan olarak sonra da şu anda ki konumuyla memleket kan ağlıyor. Bütün gelir grupları perişan. Dünyanın en yüksek enflasyonu var. Dünyanın en büyük işsizliklerinden biri var. Bütün bunların sorumlusu 18 yıllık bir iktidar döneminden sonra Sayın Erdoğan’dır ve ülkeyi bu duruma nasıl getirdiğinin hesabını herkesin kendisine sorma hakkı vardır. Kendisinin de partiden ayrılanları eleştirmek yerine kendisini hesaba çekmesi lazım.

Şu konum Erdoğan’ın oraya buraya laf yetiştirmeye çalışmak yerine kendisini hesaba çekmesi gereken bir dönemdir. Bakın emperyalizmle işbirliği yaptı, Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanlığını üstlendi ve 2015 sonuna kadar ABD ile birlikte İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiler. Libya paramparça oldu, Suriye paramparça oldu. Ne Moğol istilalarında ne Haçlı seferlerinde İslam dünyası böylesine acıları çekmedi."

"BİR KÖŞEYE ÇEKİLSİN TEFEKKÜR ETSİN"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı eleştirileri dikkate alması gerektiğini vurgulayan Şener, şunları söyledi:

"Diğer taraftan kendi yönetiminde ki yanlışlarını, usulsüzlüklerini, hatalarını göstermemek için baskıcı bir düzen kurmuştur. Bu baskıcı düzenle yanlışları anlaşılmasın istemiştir. Yanlışlarını düzelteceği yerde baskıları artırmaktadır. Yargıyı bir kırbaç olarak kullanmaktadır. Ülkede erkler ayrılığını ortadan kaldırmış Türkiye’nin demokratik niteliğini tasfiye etmiştir. Tüm bunlar Türkiye’nin tarihindeki en zor dönemlerden en yanlış dönemlerden birini yaşadığını göstermektedir.

Benimle veya diğer AK Parti’nin kuruluşuna vücut vermiş insanlarla uğraşacağı yere yani kendisi bir köşeye çekilsin, otursun, tefekkür etsin, 18 yılın muhasebesini yapsın. Laf yetiştirmeye laf atmaya çalışacağı yerde beni de diğer arkadaşları da dinlesin nerede yanlış yaptım diye yanlışlarından vazgeçmeye çalışsın, kendisine bunu tavsiye ederim."