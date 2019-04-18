AK Parti mazbatanın iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu

AK Parti, Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan İlçe Birleştirme Tutanağı’nın hukuksuz olduğu, buna dayanarak hazırlanan İl Seçim Birleştirme Tutanağı’nın da geçersiz olacağı iddiasıyla İl Seçim Kurulu’na başvurma kararı aldı. Başvuruda, İmamoğlu’na hukuksuz şekilde mazbatasının teslim edildiği belirtilecek.



31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin oyların sayımı en son Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından tamamlanmış, AK Parti, bu tutanağın usulsüz hazırlandığını, sayılması gereken oyların sayılmadığını iddia etmişti. Fakat İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağını hazırlayarak İl Seçim Kurulu'na göndermişti. İl Seçim Kurulu da İl Birleştirme Tutanağı'nı hazırlamıştı.

AK PARTİ, MAZBATANIN VERİLMEMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

AK Parti ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerini başlatmış, süreçler tamamlanana kadar CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmemesini talep etmişti. Aynı zamanda AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerinin devam ettiği süreçte mazbatanın İmamoğlu'na verilmemesini istemişti.

"BAŞVURACAĞIZ"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun henüz olağan süreç tamamlanmadan mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verdiği açıkladı. Güler, Maltepe'deki seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Birleştirme Tutanağının usulsüz hazırlandığını, İlçe Seçim Kurulu'nun sonradan hazırlanan oy sayım peronlarına ilişkin karışıklığı gidermeden, yani sandıklar sayılması gerekirken sayılmadan İlçe Birleştirme Tutanağı hazırladığını, bunu da İl Seçim Kurulu'na gönderdiğini söyledi. Usulsüz İlçe Birleştirme Tutanağı ile İl Birleştirme Tutanağı hazırlanıp mazbata verildiğini belirten Güler, İl Seçim Kurulu'na İl Birleştirme Tutanağı'nın hukuksuz hazırlandığına yönelik dilekçe vereceklerini, hakimlerin alelacele mazbata verdiklerini belirtti. Güler, mazbata teslim işleminin iptaline ilişkin İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

"YSK: İTİRAZ SÜRECİ BEKLENSİN KARARI ALDI"

Bu arada Habertürk TV’de yayınlanan bir haberde,’’Ekrem İmamoğlu dün mazbata aldı ancak YSK’nın AK Parti’nin talebi üzerine “olağan itiraz varsa süreç beklenmeli” şeklinde bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu karar il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatayı teslim ettiği için sonuçsuz kalmış oldu.’’ denildi.

Haberde daha sonra şu cümleler yer aldı,’’AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, “olağan ve olağanüstü itiraz süreci tamamlanmadan Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmemesi” için YSK’ya başvurmuştu. YSK tarafından bu talep karara bağlanmadan İstanbul il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını teslim etti.Aynı saatlerde toplantıda olan YSK olağanüstü itiraz sürecine değinmedi ancak ‘süresinde yapılan olağan bir itiraz varsa sürecin beklenilmesi gerekir’ kararını verdi.AK Parti İstanbul Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle olağan itirazda bulunmuştu. Bu itiraz nedeniyle şayet YSK’nın bu kararı mazbata hazırlanmadan il seçim kuruluna ulaşsaydı İmamoğlu mazbatasını alamayabilirdi. Ancak il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını verdiği için YSK kararı sonuçsuz kalmış oldu. Bundan sonra sadece AK Parti’nin seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazına YSK’nın vereceği yanıt bekleniyor.’’