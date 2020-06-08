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  4. 08 Haziran 2020 19:35

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar istifa etti!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, "Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar istifa etti!
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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.

Tayyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal ‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” ifadelerini kullandı.

 

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