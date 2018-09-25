AK Parti ve MHP ittifak konusunda anlaştı

AK Parti ve MHP, 'Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda prensipte anlaşma sağladı. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Görüşmeler heyetler halinde devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.